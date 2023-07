Em duelo de gigantes e de pré-época, Real Madrid ganhou com "remontada"

Merengues bateram Milan, por 3-2, num encontro de pré-temporada entre dois dos maiores clubes do Mundo, como as 21 Champions entre ambos provam

O Real Madrid está em digressão de pré-temporada pelos Estados Unidos. Num duelo contra o Milan, os merengues acabaram por vencer, por 3-2, e com direito a "remontada" no marcador.

Com o reforço Bellingham no onze, o Real perdia por 0-2 aos 42 minutos, fruto dos golos de Tomori e de Romero, argentino que foi um dos vários reforços dos rossoneri a atuar, juntamente com Loftus-Cheek, Pulisic ou Reijnders.

No segundo tempo, como em muitas outras ocasiões, o Real Madrid virou o jogo de pernas para o ar. Valverde bisou num par de minutos e, perto do final, Vinícius deu a vitória aos merengues, que contaram com mais um reforço na segunda parte, o lateral Fran García.