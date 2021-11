Em duelo Champions, Real bateu Sevilha e reforçou liderança

Vitória por 2-1 para a equipa de Ancelotti. Jogo ficou marcado pelo golo de Vinícius Jr

O Real Madrid somou este domingo a quarta vitória seguida na liga espanhola de futebol e reforçou a liderança da prova, com um triunfo "suado" na receção ao Sevilha, por 2-1, na 15.ª jornada.

Nesta ronda, o Real passou a ter quatro pontos de vantagem sobre a Real Sociedad, que perdeu no campo do Espanhol (1-0) e tem agora a companhia do Atlético Madrid no segundo posto, depois de os campeões espanhóis terem goleado fora o Cádiz (4-1).

O duelo com a formação do técnico Julen Lopetegui (ex-FC Porto) até começou bem para o quarto classificado da prova, quando Mir deu vantagem aos forasteiros, logo aos 12 minutos, mas ainda na primeira parte, aos 32, o francês Benzema refez a igualdade.

Na segunda parte, quando parecia que o encontro iria terminar num empate, o brasileiro Vinicius Júnior deu a vitória ao Real Madrid, com um remate certeiro aos 87 minutos.