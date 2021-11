Em dias de seleções, uma grande novidade em Paris: Sergio Ramos está de volta aos treinos

Paragem do defesa durou bem mais do que era previsto

Poderá estar para breve a estreia oficial de Sergio Ramos com a camisola do PSG. Para já, o internacional espanhol regressou aos treinos com os companheiros.

O antigo jogador do Real Madrid esteve no campo a trabalhar com outros jogadores parisienses que não viajaram com os seus países, como Ander Herrera, Juan Bernat ou Mauro Icardi.

A imprensa francesa garante que o jogador se sente cada vez melhor, depois de uma paragem longa de seis meses. Perante esse cenário, e depois de avaliados os riscos, o departamento médico do clube deu o o OK para que Ramos participasse na sessão.

Recorde-se que, nas últimas semanas, para além das notícias de uma lesão que estaria a durar muito mais tempo do que seria suposto, a imprensa noticiou um suposto fim de ligação à vista entre Sergio Ramos e o PSG.