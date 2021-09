Em destaque no Real Madrid, esteve perto da saída com proposta de 39 M€ na mesa

Internacional espanhol apontou um hat-trick na goleada ao Maiorca (6-1).

Marco Asensio esteve em grande destaque na goleada do Real Madrid frente ao Maiorca (6-1), ao apontar um hat-trick. Uma noite de sonho para o jogador de 25 anos... que esteve com um pé fora do emblema merengue no mercado de verão.

Quem o diz é a Cadena SER. De acordo com as informações agora divulgadas em Espanha, o internacional espanhol esteve na porta de saída da formação comandada por Carlo Ancelotti, tendo como interessados o Arsenal, Milan e Tottenham. Os "gunners" terão mesmo oferecido 39 milhões de euros pelo jogador, mas as negociações acabaram por não andar para a frente.

Ainda segundo a "SER", terá sido o treinador Carlo Ancelotti a recomendar a continuidade do jogador de 25 anos. O Real Madrid ouviu, e parece ter-se dado bem com a decisão...