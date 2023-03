Em caso de saída, Antonio Conte recebe verba milionária do Tottenham

Após as declarações polémicas no final do jogo frente ao Southampton (3-3), Conte deve estar de saída do comando do Tottenham.

Em Inglaterra, a demissão de Antonio Conte poderá ficar fechada nos próximos dias. Se acontecer, o técnico italiano vai receber cerca de 15 milhões de libra (17 milhões de euros) do Tottenham. E tudo devido a uma cláusula que está imposta no seu contrato.

No final do último encontro, Conte dirigiu-se aos jornalistas em forma de protesto contra a direção do Tottenham, algo que terá irritado os responsáveis do clube londrino. O vínculo do italiano termina no final da presente temporada.

Esta época, o Tottenham soma em 40 partidas, 20 vitórias e 13 derrotas. Na sua era, Conte alcançou, até ao momento, 41 vitórias em 76 encontros.