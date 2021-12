O Friburgo está a cilindrar o Borussia Monchengladbach, vencendo por 6-0.

Eggestein abriu o marcador aos dois minutos, Schade aumentou aos 5' e Lienhart ampliou aos 12'. Mas o pesadelo do Borussia Monchengladbach estava perto de terminar. O Friburgo voltou a marcar aos 19', por Hofler, que bisou aos 25', e aos 37', Schlotterbeck fez o 6-0!

É verdade. Com apenas 37 minutos de jogo, o Friburgo, quarto classificado da Bundesliga, já vencia no reduto do M'Gladbach, 13.º, por seis golos de diferença.