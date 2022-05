Em 2024, Haaland terá uma cláusula de rescisão de 150 milhões

O norueguês foi confirmado esta semana no plantel do Manchester City na próxima época mas já "ameaça" ser um dos protagonistas do mercado em 2024

Um dos mais promissores avançados da atualidade, Erling Haaland, foi confirmado esta semana no Manchester City, equipa onde jogou o pai, Alfie Haaland, com contrato até 2027.

No entanto, segundo o jornal Bild, o norueguês irá contar com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros a partir da segunda época no clube, 2024/2025, o que poderá alimentar o interesse de alguns clubes que perderam a corrida para os citizens neste defeso.

A cláusula em questão terá sido definida pelo falecido agente, Mino Raiola, à imagem do que fez com o mesmo jogador quando este assinou pelo Borussia de Dortmund.

Haaland chega na próxima época ao clube de Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo, a troco de 60 milhões de euros, vindo do clube alemão. Conta com 28 golos em 29 aparições esta época.