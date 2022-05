Elneny renova por mais um ano com o Arsenal

Médio egípcio vai continuar nas contas de Mikel Arteta e num clube que o acolheu em janeiro de 2016

Mohamed Elneny, médio de 29 anos, vai continuar no Arsenal por mais uma temporada. O jogador, que terminava contrato neste verão, prolongou a sua ligação até 2023.

Elneny chegou ao Emirates em janeiro de 2016. Nem sempre tem sido titular indiscutível, já foi emprestado ao Besiktas, mas já leva 147 partidas com os gunners.