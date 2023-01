Eliminatória de Champions com o Bayern decisiva para Ramos, que pode renovar ou sair

Central voltou a deixar dúvidas contra o Lens e clube não tem as mesmas certezas de continuidade a alto nível por mais alguns anos, como com Messi

A última partida do PSG não ficou apenas marcada pelo resultado final, com o crónico campeão francês a cair no terreno do Lens. A exibição de Sergio Ramos voltou a deixar dúvidas aos responsáveis dos parisienses e a continuidade depois do verão não é uma certeza, por esta altura.

De acordo com o AS, a eliminatória de Champions com o Bayern será decisiva para o antigo central do Real Madrid, que continua a gerar dúvidas na atual temporada, depois de muitos meses afastado dos relvados. A primeira intenção era renovar, mas já não há certezas em Paris.

Em época e meia, Sergio Ramos, de 36 anos, leva 35 jogos e três golos com a camisola do PSG.