Eliminação frente ao Villarreal vale chuva de críticas: "O ADN do Bayern está a faltar"

Karl-Heinz Rummenigge, ex-presidente e Lothar Matthaus, ex-jogador, encabeçaram o coro de críticas

Após o choque da eliminação do Bayern, aos pés do Villarreal, nos quartos de final da Liga dos Campeões, ter passado, o que surgiu foi uma onda de críticas à prestação da equipa alemã, com Karl-Heinz Rummenigge, ex-presidente do clube, a descartar esta quinta-feira que a despedida da Europa tenha acontecido por falta de qualidade do plantel.

"Há 18 jogadores no plantel do Bayern que devem participar no Mundial de 2022 no Catar. A eliminação não se deve à qualidade do plantel. Se analisares os 180 minutos objetivamente, o Villarreal ter passado não é imerecido", começou por dizer o executivo de 66 anos ao jornal Bild.

Rummenigge explicou o que deve ser alterado na direção bávara, a quem atribui culpa pela falta de privacidade no que diz respeito aos processos contratuais dos jogadores da equipa.

"Se eu pudesse dar uma recomendação geral ao clube, era que todos se limitem aos seus poderes. Assuntos como renovações de contratos, por exemplo, são da responsabilidade do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal", afirmou.

"O que é impressionante, claro, é que há discussões constantes sobre contratos nos media. Primeiro Joshua Kimmich, depois Leon Goretzka, Kingsley Coman e agora Manuel Neuer, Thomas Muller, Robert Lewandowski e Serge Gnabry. Estamos no último quarto da temporada, portanto isso não é bom, causa desconforto no clube", acrescentou à revista Kicker o ex-jogador, que entregou a presidência do Bayern a Oliver Kahn, antigo guardião, no ano passado, pondo fim a mais de duas décadas à frente do gigante alemão.

Lothar Matthaus, também ele figura incontornável da história do Bayern, foi ainda mais longe nas críticas à prestação bávara diante do Submarino Amarelo, acusando o clube de ter perdido o "ADN".

"Os responsáveis [do Bayern] ​​apresentaram o 1-1 [resultado da segunda mão] melhor do que era. Três grandes oportunidades de golo não são típicas do Bayern. A exigência e a qualidade têm de ser superiores. Se esta é a atitude exigente do Bayern, então remei na direção errada. O ADN do Bayern está a faltar, as inseguranças infiltraram-se na equipa", referiu o antigo médio de 61 anos, na coluna de opinião que detém na Kicker.