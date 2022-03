Eliminação europeia já causa vitímas no PSG: dois nomes na porta de saída

Após a despedida nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o PSG quer limpar a casa e já tem dois nomes apontados à saída: Ángel Di María e Gini Wijnaldum

A informação chega do jornal francês L'Équipe, que avança a vontade do PSG em preparar já a próxima temporada, com Dí María e Wijnaldum a liderar a lista de dispensas.

O internacional argentino de 34 anos termina contrato com o clube parisiense no próximo verão mas não deverá renovar, uma vez que reúne interessados no mercado espanhol e italiano. Já Wijnaldum, que nunca se conseguiu afirmar em Paris desde a saída do Liverpool, terá de ser negociado, devido a ter contrato até 2024.

Outros nomes na porta de saída do PSG são o central Diallo, o lateral Colin Dagba e o jovem Éric Dina-Ebimbe.

Mauro Icardi, Julian Draxler e Ander Herrera são jogadores que também têm o futuro indefinido no clube, mas cuja saída não é, para já, um dado adquirido, situação contrária à de Lionel Messi, Neymar, Marquinhos, Hakimi e Donnarumma, que são vistos como membros indispensáveis para o conjunto da capital francesa.