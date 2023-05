"Eliminação do Real Madrid? Não gosto de falar em banho de bola..."

Treinador do Barcelona considerou que o Manchester City foi "muito superior" ao rival merengue na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, mas não na primeira, no Santiago Bernabéu.

Xavi, treinador do Barcelona, reagiu esta sexta-feira à eliminação do Real Madrid nas meias-finais da Liga dos Campeões, após ter sido goleado por 4-0 pelo Manchester City na segunda mão, no estádio Etihad (5-1 em agregado).

O técnico catalão descartou falar num "banho de bola", dizendo que é uma designação demasiado negativa para o que se passou ao longo da eliminatória, admitindo ainda assim que os citizens foram "muito superiores" ao rival merengue no segundo jogo.

"Não gosto da palavra "banho" de bola, porque é destrutivo, tal como fracasso. Creio que o City foi muito superior e aproveitou isso. No Bernabéu, não foi. Eu já disse que, para mim, o City é neste momento a melhor equipa do mundo", considerou, em conferência de imprensa.

Questionado sobre se o Barcelona, que já garantiu a conquista da LaLiga, teve uma temporada muito melhor do que o Real Madrid, Xavi voltou a torcer o nariz, dizendo que a comparação não deve ser feita com o rival, mas sim com o que a equipa fez na época passada, em que ficou-se pelo segundo lugar no campeonato.

"Nós fizemos uma grande temporada. Se querem comparar, façam com o ano passado ou com outros clubes. O nosso barómetro é este, entre onde estávamos e onde estamos", vincou.

Após ter selado a conquista da LaLiga na jornada anterior, em casa do rival Espanhol (4-2), o Barcelona recebe no sábado (20h00) a Real Sociedad, em jogo da ronda 35.