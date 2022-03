Eleito o melhor jogador do Benfica-Ajax, está agora na mira do Barcelona

Mazraoui, lateral direito do Ajax, acaba contrato no final da época e poderá ser o próximo a chegar a Barcelona a custo zero

Após ter feito uma excelente exibição contra o Benfica na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, tendo sido eleito o melhor jogador desse jogo pela UEFA, Mazraoui voltou a estar em destaque.

O marroquino de 24 anos está a ser apontado ao Barcelona, e as hipóteses deixar Amesterdão são grandes, visto que acaba contrato no final da temporada e os responsáveis do clube já assumiram que uma renovação do contrato não irá acontecer.

As qualidades de Mazraoui agradam aos catalães, e estes estarão otimistas na sua contratação, apesar do Milan também esteja atento ao lateral. Tal otimismo se deve a conversas que já se realizaram com o agente do jogador, Mino Raiola, que dão conta da abertura do jogador em seguir para a Cidade Condal.

A confirmar-se a chegada de Mazraoui, o Barcelona confirma uma tendência que se tem verificado nos últimos anos: a chegada de jogadores a custo zero como Eric Garcia, Memphis Depay, Sergio Agüero, Daniel Alves e Aubameyang.