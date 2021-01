Eleições do Barcelona sofrem adiamento e ainda não há nova data

Confinamento decretado em Espanha motivou a decisão tomada em reunião entre a comissão de gestão de clube e o governo da Catalunha. Três candidatos estão confirmados

Previstas para se realizarem no próximo dia 24 de janeiro, as eleições para escolher o novo presidente do Barcelona foram adiadas devido ao confinamento parcial imposto pelo governo espanhol em função do contexto pandémico, informou, esta sexta-feira, o clube catalão.

"Devido às restrições de mobilidade decretadas pelo Governo no atual contexto de pandemia [do novo coronavírus], a data das eleições deve ser adiada", lê-se num comunicado blaugrana publicado na Internet, sem indicar uma nova data para a realização do ato.

A decisão de adiar o sufrágio eleitoral foi tomada durante uma reunião por videoconferência entre responsáveis da comissão de gestão do emblema espanhol e do próprio governo da Catalunha (Generalitát), com estes a obrigarem ao cumprimento do isolamento na região.

Face à impossibilidade da votação presencial, o Barcelona solicitou, sem sucesso, aos elementos governamentais para que os associados pudessem votar por correio e que os residentes em cidades com urnas de voto que não estejam sobre restrição de confinamento também o fizessem.

O adiamento confirmado das eleições do clube espanhol significa que o mesmo não terá um novo presidente eleito até 31 de janeiro, dia em que se encerra o período de transferências de inverno do desporto-rei.

Joan Laporta, que foi presidente do Barcelona entre 2003 e 2010 e é considerado o principal favorito a suceder a Josep Maria Bartomeu, recolheu 10.272 assinaturas (9.625 foram validadas), mais do que Victor Font (4.713) e Toni Freixa (2.634) juntos.