Redação com Lusa

Derrota frente ao Almería, que teve o médio português Samuel Costa a entrar aos 84 minutos

O Almería, com o médio português Samuel Costa a entrar aos 84 minutos, venceu esta terça-feira o lanterna-vermelha Elche, por 2-1, e ganhou, à condição, alguma folga na fuga aos lugares de despromoção, somando agora 36 pontos, cinco acima da linha de água.

Com este desaire, o Elche, com 16 pontos, confirmou a despromoção ao segundo escalão do futebol espanhol, depois de três temporadas a atuar na La Liga.