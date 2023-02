Elche não gostou da arbitragem contra Bétis e dono ameaçou: "Não vais sair daqui"

Foram assinaladas três grandes penalidades e três expulsões ao clube da casa, que perdeu 2-3 depois de estar a vencer por 2-0. Pediu-se respeito, no final, mas relatório do árbitro deve resultar em mais castigos

O encontro entre Elche e Bétis, que abriu a jornada da liga espanhola, ficou marcado pela reviravolta e vitória da equipa andaluz e por uma arbitragem polémica que deixou os responsáveis da equipa da casa de cabeça perdida.

O árbitro, Iglesias Villanueva, expulsou Lisandro Magallán, Pape Cheikh (na condição de suplente) e Enzo Roco, todos jogadores do Elche, e assinalou três grandes penalidades para o Bétis. A história não agradou em nada aos responsáveis do clube que, no final, responderam com ameaças.

"Não vais sair daqui" ou "são uns sem vergonha, filhos da p...." foram algumas das frases alegadamente proferidas por Christian Bragnarick, dono do Elche, junto ao balneário da equipa de arbitragem. As palavras estão no relatório e, portanto, os castigos podem aumentar para o clube, que viu transformada uma vantagem de 2-0 numa derrota por 2-3.

Nas redes sociais, no final do encontro, o Elche pediu "respeito". "Por favor, queremos ser tratados com igualdade. É o mínimo que pedimos", foi a mensagem escrita pelo último classificado de La Liga.