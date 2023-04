Elche denuncia alegada utilização irregular de Gavi, Barcelona nega

Gavi em ação no Elche-Barcelona

Redação com Lusa

Em causa está o cancelamento da licença federativa do internacional espanhol, de 18 anos, após a denúncia feita com base no artigo 141 da RFEF

O Elche denunciou esta terça-feira, junto do Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol, a utilização irregular do médio Gavi, do Barcelona, no encontro da 27.ª jornada da La Liga, que os culés venceram por 4-0.

Embora o Elche não tenha confirmado oficialmente a queixa, fontes do clube garantiram à agência noticiosa espanhola EFE que a reclamação foi feita esta terça-feira, dentro do prazo estipulado.

Em causa está o cancelamento da licença federativa do internacional espanhol, de 18 anos, após a denúncia feita com base no artigo 141 da RFEF, que indica que os futebolistas "cuja licença seja cancelada, não podem, na mesma temporada, obter licença para o mesmo clube ao qual já estavam vinculados".

Por sua vez, o Barcelona, líder isolado da La Liga, assegurou que continuará a utilizar Gavi nas próximas partidas, apesar da denúncia do Elche.

Fontes do Barça garantiram à EFE que o caso não tem pernas para andar, já que o clube catalão recebeu o aval da RFEF e da LaLiga para utilizar o jogador na partida disputada no Estádio Martínez Valero, na qual Gavi, de acordo com o Elche, apresentou um cartão juvenil para jogar.