Autobiografia de Bendtner conta vários episódios com mulheres.

Nicklas Bendtner rapidamente passou de um dos jogadores mais promissores do futebol europeu a roto da polémica. Na autobiografia "Both Sides" dá conta de vários episódios controversos ao longo da carreira, muitos deles envolvendo mulheres. "É menos arriscado do que engatar raparigas na cidade", defende a propósito do recurso a prostitutas.

"Uma das mulheres com quem estive veio dizer-me que estava grávida e que havia um preço a pagar sobre isso. Perguntei-lhe "o quê?" Ela disse-me que lhe tinha de pagar novos implantes mamários", conta o dinamarquês.

Bendtner também tem bem vivo na memória um episódio ocorrido num hotel, quando estava concentrado com a seleção. "Só íamos para casa no dia seguinte e quando o corredor do hotel ficou em silêncio, dois de nós fomos para o bar. Falámos com algumas raparigas locais e acabámos por ter sexo na piscina. Começamos a nossa própria competição. Um casal avaliava o outro enquanto tinham sexo de todas as formas possíveis. No treino seguinte, o meu colega estava com os joelhos vermelhos", recordou.

Bendtner, hoje com 32 anos, passou, além de Arsenal, por Sunderland, Juventus, Wolfsburgo, Nottingham Forest, Rosenborg e Copenhaga. Representa atualmente o Tarnby, da Dinamarca.