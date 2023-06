El Mago renova com o Leipzig até 2027: "O meu trabalho aqui ainda não acabou"

Dani Olmo assinou um novo vínculo com os alemães

O internacional espanhol Dani Olmo, muito pretendido por clubes de topo, entre eles o Barcelona, renovou finalmente contrato com o RB Leipzig até 2027.

"O meu trabalho aqui ainda não acabou", comentou o atacante após assinar o novo vínculo.

"Estamos muito satisfeitos por podermos anunciar esta renovação tão importante antes da final da Taça, no sábado. Dani Olmo é um jogador importante para a nossa equipa", afirmou o diretor desportivo do Leipzig, Max Eberl.

Olmo, de 25 anos, vai na quarta época nos alemães. Antes esteve no Dínamo Zagreb e passou pela formação do Barcelona.

El Mago zaubert weiter für RB Leipzig ⚡️



Dani Olmo verlängert seinen Vertrag mit den Roten Bullen bis 2027 ✍️



Damit kann das Pokalfinale jetzt endlich kommen #WirSindLeipzig ⚪️ - RB Leipzig (@RBLeipzig) June 1, 2023

✒️ A really exciting day. Very grateful to @RBLeipzig for the trust they've placed in me. Many thanks also to our fans for their support from day one.

Job"s not finished! ❤️ - Dani Olmo (@daniolmo7) June 1, 2023