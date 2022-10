"El Clásico? Se há alguma equipa que deve ter cuidado, é o Real Madrid"

Raphinha, jogador do Barcelona

Declarações de Raphinha, jogador do Barcelona, à Movistar Plus.

Raphinha, antigo jogador de Vitória de Guimarães e Sporting, é uma das figuras do Barcelona de Xavi Hernández, líder de La Liga, que no domingo [15h15] defronta o segundo classificado, Real Madrid, no "El Clásico".

Em declarações à Movistar Plus, o internacional brasileiro garante que a equipa está confiante e que se alguém ter de ter cuidado para o embate de domingo é o emblema merengue.

"Estou um pouco ansioso por "El Clásico", mas a cabeça está bem. Somos líderes de La Liga. Se há alguma equipa que deve ter cuidado, é o Real Madrid. No campeonato, estamos confiantes. Sabemos o que temos de fazer para vencer e esperamos voltar [para Barcelona] com uma vitória", afirmou.

Raphinha, 25 anos, trocou o Leeds pelo emblema blaugrana no mercado de transferências de verão, somando até ao momento um golo e uma assistência em 11 jogos oficiais disputados ao serviço do clube espanhol.