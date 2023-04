Flamengo já pagou milhões por saídas de treinadores no pós-Jorge Jesus

Clube do Rio de Janeiro já foi obrigado a desembolsar mais de seis milhões de euros para as saídas de Domenéc Torrent, Rogério Ceni, Paulo Sousa e Vítor Pereira

O Flamengo continua a não dar muito tempo aos seus treinadores e, assim, a pagar muito dinheiro por várias saídas. A de Vítor Pereira é só a mais recente, num valor que começa a ser significativo e que fez notícia no Brasil.

Ao todo, no pós-Jorge Jesus, que saiu para o Benfica no verão de 2020, o clube do Rio de Janeiro já gastou seis milhões e 600 mil euros em rescisões com quatro treinadores diferentes: Domenéc Torrent, Rogério Ceni, Paulo Sousa e Vítor Pereira.

Torrent, ex-adjunto de Guardiola, recebeu pouco mais de dois milhões. O antigo guarda-redes do São Paulo saiu com mais de 500 mil euros, o antigo internacional português com quase um milhão e meio e, agora, o ex-FC Porto abandona o Maracanã com 2,7 milhões.

Renato Gaúcho e Dorival Júnior também orientaram o Flamengo neste período, mas saíram depois de cada um dos respetivos contratos terminar.