Eis o substituto de Griezmann: Luuk de Jong é jogador do Barça

Neerlandês chega para ocupar a vaga deixada pelo novo reforço do Atlético.

Antoine Griezmann saiu para o Atlético de Madrid e o Barcelona encontrou em Luuk de Jong o substituto. O avançado holandês foi confirmado como reforço blaugrana.

O avançado neerlandês Luuk de Jong vai cumprir a temporada 2021/22 no Barcelona, da Liga espanhola, por empréstimo do Sevilha, informou esta quarta-feira o emblema catalão no site oficial.

"O Barcelona e o Sevilha chegaram a acordo para a transferência de Luuk de Jong até 30 de junho de 2022. O clube blaugrana tem a opção de contratar o jogador a título definitivo, de forma gratuita", lê-se no comunicado emitido.

O ponta de lança de 31 anos rumou ao Barcelona após duas temporadas na formação da Andaluzia, com 19 golos marcados em 94 partidas.

Depois de se estrear como sénior pelo De Graafschap, emblema pelo qual se formou, Luuk de Jong representou o Twente, outro emblema dos Países Baixos, com 60 golos em 120 jogos entre as temporadas 2009/10 e 2011/12, antes de cumprir a primeira experiência fora do país natal, nos alemães do Borussia de Mönchengladbach entre 2012/13 e 2013/14.

Depois de um empréstimo ao Newcastle em 2013/14, o autor de oito golos em 38 jogos pela seleção dos Países Baixos rumou ao PSV Eindhoven, emblema que representou por cinco temporadas consecutivas, com um registo de 112 golos em 204 encontros oficiais.

Ao longo da carreira, Luuk de Jong venceu quatro edições da I Liga holandesa, pelo Twente (2009/10) e pelo PSV (2014/15, 2015/16 e 2017/18), bem como uma Liga Europa, pelo Sevilha (2019/20).