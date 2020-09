Eis o primeiro onze do Barcelona na "era Ronald Koeman"

Ronald Koeman (ao centro), novo treinador do Barcelona

Catalães defrontam este sábado o Nàstic de Tarragona, em jogo de preparação.

Numa altura em que a Liga espanhola já começou, o Barcelona defronta este sábado o Nàstic de Tarragona, em jogo de preparação.

Oportunidade para vislumbrar o primeiro onze inicial dos "blaugrana" na "era Ronald Koeman". Com Messi à disposição desde o início da semana, depois de toda a polémica em redor do seu futuro, o novo treinador do Barça não facilitou e colocou o argentino de início.

Nélson Semedo e Francisco Trincão, os dois portugueses do plantel, começam o encontro no banco.

Confira o onze do Barcelona:

Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Jordi Alba; Busquets e Aleñá; Pedri, Messi e Dembélé; Griezmann.