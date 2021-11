Datas da Premier 2022/23: paragem para o Mundial e regresso em dia especial

Liga oficializou datas da competição do próximo ano. Competição pára após o fim de semana de 12 e 13 de novembro de 2022, enquanto o Mundial arranca a 21.

O próximo ano de 2022 vai trazer algo de revolucionário para o futebol. Um Mundial nos últimos dois meses do ano. A Premier League já divulgou as datas da época que se avizinha e já explicou como vai gerir essa novidade.

Tendo em conta a obrigatoriedade dos atletas se juntarem às seleções, a liga inglesa parará depois do fim de semana de 12 e 13 de novembro, regressando a 26 de dezembro, naquele que é conhecido como Boxing Day.

Recorde-se que a final do Campeonato do Mundo está marcada para dia 18 de dezembro, oito dias antes do regresso em pleno de uma das ligas mais importantes do planeta. A prova tem início no dia 21 de novembro.