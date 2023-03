Eintracht Frankfurt tropeça ao tentar chegar à Liga dos Campeões

A partida de maior destaque do fim de semana na Alemanha será este sábado, em Munique: um Klassiker de extrema importância no qual o Bayern recebe o líder Dortmund

O Eintracht Frankfurt (6º) tropeçou ao tentar chegar a um lugar na Liga dos Campeões da próxima jornada. Ao não passar do empate (1-1) em casa com o Bochum (14º), esta sexta-feira, complicou as contas na abertura da 26ª jornada da Bundesliga.

O Bochum, que luta pela permanência, abriu o marcador aos 13 minutos pelo japonês Takuma Asano e aos 22 minutos o francês Randal Kolo Muani empatou para o Eintracht, de penálti.

Com 41 pontos, o Eintracht está provisoriamente a cinco pontos do quarto colocado Friburgo, que pode aumentar a vantagem no sábado, quando receber o Hertha Berlim (16º).

Já o Bochum consegue um valioso ponto em Frankfurt e continua com a boa sequência, depois de ter vencido o Colónia e o RB Leipzig nas duas jornadas anteriores.

A partida de maior destaque do fim de semana na Alemanha será este sábado, em Munique: um Klassiker de extrema importância no qual o Bayern (2º) recebe o líder Dortmund (1º). A equipa do português Raphael Guerreiro chega a esta partida com apenas um ponto de vantagem.

No Bayern, será a estreia de novo treinador, Thomas Tuchel, ex-treinador do Dortmund, que recentemente substituiu Julian Nagelsmann.