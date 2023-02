Eintracht Frankfurt travado na luta pelas vagas da Champions

Derrota em casa do Colónia por três golos sem resposta.

O Eintracht Frankfurt perdeu na deslocação ao terreno do Colónia, por expressivos 3-0, e deixou fugir a oportunidade de saltar para o quarto lugar da Liga alemã de futebol, que dá acesso direto à Liga dos Campeões.

Os golos só apareceram na segunda metade do desafio da 20.ª jornada, por intermédio de Timo Hubers (49) e Ellyes Skhiri (71 e 86), e o Colónia segue no 11.º lugar com 21 pontos, enquanto o Eintracht Frankfurt, com o português Buta no 'onze' inicial (viu um cartão amarelo aos 45+2 minutos e foi substituído aos 66), é sexto com 35 pontos.

No outro jogo do dia, o Hertha Berlim, que vinha de quatro derrotas consecutivas na Bundesliga, goleou em casa o Borussia Mönchengladbach por 4-1, apesar de os visitantes se terem adiantado no marcador por Elvedi, aos 17 minutos.

Ngankam (30), Dardai (52), Scherhant (90+1) e Lukebakio (90+7) fizeram os golos da formação da capital, que é 16.ª classificada com 17 pontos, enquanto o Borussia Mönchengladbach é décimo com 26 pontos.

O Bayern Munique lidera a Bundesliga com 43 pontos, seguido de perto pelo Union Berlim (42), pelo Borussia Dortmund (40), depois dos triunfos alcançados no sábado frente ao Bochum (3-0), Leipzig (2-1) e Werder Bremen (2-0), respetivamente.