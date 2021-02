Eintracht Frankfurt saboreia triunfo com Kostic e André Silva em foco

Redação com Lusa

O português André Silva somou este domingo o 17.º golo na presente edição da liga alemã de futebol, ao marcar na vitória por 3-1 do Eintracht Frankfurt no terreno do Hoffenheim, em jogo da 20.ª jornada da prova.

O avançado sérvio Filip Kostic abriu ao marcador aos 15 minutos para a equipa visitante, tendo Ilhas Bebou reposto a igualdade no início do segundo tempo (47).

Kostic voltou a estar em destaque fazendo as assistências para os golos de N"Dicka e André Silva, aos 62 e 64 minutos, respetivamente.

O Eintracht Frankfurt mantém o quarto lugar da tabela com 36 pontos, mais um do que o Bayer Leverkusen, que é quinto, e a 12 do Bayern de Munique, que lidera.

O encontro entre o Arminia Bielefeld e o Werder Bremen, agendado para te domingo, foi adiado para data a definir devido ao forte nevão que tem assolado parte da Alemanha.