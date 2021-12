Eintracht Frankfurt opera reviravolta, bate Bayer Leverkusen e sobe a nono na Alemanha

O Eintracht Frankfurt sobe três posições e é agora nono, com 21 pontos, os mesmos do oitavo e do sétimo, e a dois dos postos de acesso às competições europeias.

O Eintracht Frankfurt bateu este domingo em casa o Bayer Leverkusen por 5-2, virando após estar a perder por 2-0, e subiu ao nono lugar na Liga alemã, após a 15.ª jornada.

Na receção ao terceiro classificado, que agora ficou mais longe dos dois primeiros, o jogo não poderia ter começado pior para os locais, dado que o checo Patrik Schick "bisou", aos cinco e aos 22 minutos, este último de grande penalidade, e chegou aos 14 golos, em 12 jogos, na Bundesliga.

O avanço dado ao Leverkusen não deixou esmoreceu a equipa da casa, que reagiu no minuto seguinte ao 2-0, pelo defesa brasileiro Tuta, com o dinamarquês Lindstrom a empatar aos 30, a passe do suíço Sow.

No segundo tempo, o defesa francês N"Dicka consumou a reviravolta, aos 50 minutos, e o croata Jakic (66) e Sow (76) deram expressão à vitória no encerramento da jornada, sem que Gonçalo Paciência tenha saído do banco para a equipa da casa.

O Frankfurt sobe três posições e é agora nono, com 21 pontos, os mesmos do oitavo e do sétimo, e a dois dos postos de acesso às competições europeias.

Já o Leverkusen, marcou passo na luta pelos primeiros lugares do campeonato, seguindo em terceiro, com 27 pontos, a quatro do Borussia Dortmund, que é segundo e empatou na ronda, e a 10 do líder e campeão Bayern de Munique, que venceu o Mainz (2-1).

A derrota do Union Berlim em casa do Greuther Fürth ajudou à causa do Eintracht, uma vez que o tento solitário do norueguês Nielsen não permitiu ao sexto classificado somar pontos.

Por outro lado, o lanterna-vermelha do campeonato pôde vencer pela primeira vez, somando agora quatro pontos, bem longe da manutenção, mas agora já sem a conta a "zeros" no que toca a triunfos: era o último emblema das cinco principais ligas ainda sem vencer.