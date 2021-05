Eintracht Frankfurt empata e deixa escapar lugar de Champions

O Eintracht Frankfurt deixou escapar o quarto lugar na Bundesliga, ao empatar com o Mainz.

O Eintracht Frankfurt, de André Silva, deixou este domingo escapar o quarto lugar na Liga alemã, o último que dá acesso à Liga dos Campeões, ao empatar em casa com o Mainz, 1-1.

O jogo, da antepenúltima jornada, deixa o Eintracht em quinto da tabela, a um ponto do quarto, que é o Borussia Dortmund, sábado vencedor frente ao Leipzig por 3-2.

A duas jornadas do final, Bayern festejou sábado novo campeonato, com goleada de 6-0 ao Borussia Moenchengladbach. O Leipzig ocupa a segunda posição, com 64 pontos (a dez dos bávaros), seguido do Wolfsburgo, com 60, Dortmund, com 58, e Eintracht, com 57.

No Deutsch Bank Park, André Silva desta vez não marcou, mas fez a assistência para o golo da equipa da casa, apontado por Hrustic, aos 85 minutos.

Não chegou para garantir a vitória, já que o Mainz liderava desde o minuto 11, graças ao golo de Onisiwo.

André Silva, na sua melhor época de sempre, continua a partilhar com o norueguês Erling Haaland (Dortmund) o segundo lugar na lista de marcadores, com 25 golos, 14 atrás do polaco do Bayern Robert Lewandowski.

Também hoje, o histórico Colónia perdeu mais uma oportunidade de sair da zona de descida, ao sofrer uma goleada na sua própria casa, 4-1, imposta pelo Friburgo.

Hertha de Berlim e Arminia Bielefeld empataram sem golos e também avançam para as últimas jornadas na 'zona dos aflitos', precisando de pontuar para continuar na Liga principal.

Num campeonato em que descem dois, apenas o Schalke 04 está condenado - segue em último, com 13 pontos. Depois, a luta 'promete' ser intensa entre várias equipas no fundo da tabela.