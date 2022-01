Eintracht Frankfurt empata e atrasa-se na corrida europeia

Redação com Lusa

O Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência, cedeu este domingo um empate 1-1 na visita ao Augsburgo, atrasando-se na luta pelos lugares europeus, à 19.ª jornada da Liga alemã.

O médio japonês Daichi Kamada colocou a equipa de Frankfurt na frente, aos 22 minutos, contudo o avançado austríaco Michael Gregoritsch igualou aos 38, num desafio em que Paciência entrou somente aos 81 minutos.

O Eintracht Frankfurt partilha o sétimo lugar com o Leipzig e Colónia, a dois pontos do "europeu" Friburgo, sexto, enquanto o Augsburgo é 15.º com 19, somente um acima da linha de água.

No desafio entre os dois últimos, o defesa português Guilherme Ramos entrou aos 83 minutos para o Arminia Bielefeld que empataria segundos depois, para o definitivo 2-2, com o lanterna vermelha Greuther Fürth, que soma apenas sete pontos, a 11 do seu adversário, que está em igualdade com o Estugarda.

O Bayern Munique lidera o campeonato com 46 pontos, mais seis do que o Borussia Dortmund, enquanto o Bayer Leverkusen fecha o pódio, com 32.