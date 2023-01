Eintracht Frankfurt e Union Berlim colam-se ao Friburgo na perseguição ao Bayern

Eintracht e Union Berlim e ganham pontos ao líder Bayern Munique na liga alemã.

O Eintracht Frankfurt e o Union Berlim venceram, este sábado, os seus compromissos da 16.ª jornada da liga alemã, e juntaram-se ao Friburgo, goleado pelo Wolfsburgo, no grupo dos mais diretos perseguidores ao líder, o Bayern Munique.

As três equipas seguem todas com 30 pontos, menos cinco do que o Bayern Munique, que na sexta-feira empatou com Leipzig (1-1), que soma 29 pontos e é quinto classificado.

Na receção ao Schalke 04, o português Aurélio Buta, que entrou em campo aos 70 minutos, marcou o último golo do Eintracht, já em tempo de descontos (90+1), depois de o médio dinamarquês Jesper Lindstrom ter inaugurado o marcador aos 22, e feito aos 84 o passe para Rafael Borre fazer o segundo.

No terreno do Wolfsburgo, o Friburgo, que à entrada para a ronda seguida isolado na segunda posição, foi goleado por 6-0, permitindo a aproximação do Eintracht Frankfurt e do Union Berlim, que hoje venceu o Hoffenheim por 3-1.

Um "bis" do dinamarquês Jonas Wind, que marcou aos 28 e 37 minutos, e golos de Patrick Wimmer (dois minutos), Yannick Gerhardt (56), Ridle Baku (81), e do ex-benfiquista Luca Waldschmidt (90+4) garantiram o triunfo do Wolfsburgo, que segue na sexta posição, a última a garantir o acesso às competições europeias.

O Union Berlim, sem vencer há três jogos, impôs-se em casa ao Hoffenheim por 3-1, num jogo em que esteve a perder, na sequência do golo de Bebou (43), e no qual falhou uma grande penalidade, aos 25 minutos.

Dois golos de Danilho Doekhi, (73 e 89) e um de Leweling (90+6) asseguraram o triunfo e os pontos que colocam a equipa no grupo dos mais diretos perseguidores ao líder.

O Estugarda, com o português Tiago Tomás na equipa titular, empatou a um golo com o Mainz, e mantém-se no 16.º lugar da prova, com 15 pontos, o primeiro abaixo da linha de despromoção.

A jogar em casa, o Bochum somou a terceira vitória consecutiva, impondo-se por 3-1 ao Hertha Berlim, e fugiu da zona de despromoção, seguindo agora no 14.º lugar.