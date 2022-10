Eintracht Frankfurt, adversário do Sporting, vence na Bundesliga

Redação com Lusa

O Eintracht Frankfurt, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, foi, este sábado, ao estádio do Borussia Mönchengladbach vencer por 3-1, na 11.ª jornada da Liga alemã, recuperando o quarto lugar.

O médio dinamarquês Jesper Lindstrom foi o principal protagonista da partida ao adiantar no marcador o Eintracht logo aos seis minutos e ao repetir o feito em cima do intervalo, aos 45, marcando o terceiro golo, depois do seu colega Junior Dina Ebimbe, médio francês, ter colocado a equipa a vencer por 2-0, a partir dos 29.

Na segunda parte, o Borussia Mönchengladbach ainda esboçou uma reação, mas não foi além do golo de honra, aos 72 minutos, pelo avançado francês Marcus Thuram.

O Eintracht Frankfurt integra, juntamente com o Sporting, os ingleses do Tottenham e os franceses do Marselha, o grupo D da Liga dos Campeões.