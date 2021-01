Eibar eliminado da Taça do Rei de Espanha por equipa do terceiro escalão

O Eibar foi eliminado com surpresa da terceira eliminatória da Taça do Rei de Espanha pelo Navalcarnero.

O Eibar, da Liga principal, foi este domingo eliminado com surpresa da terceira eliminatória da Taça do Rei de Espanha pelo Navalcarnero, do terceiro escalão, com uma derrota por 3-1.

No terreno do terceiro classificado da Segunda Divisão B, o Eibar até esteve a vencer, com um golo do japonês Muto, aos 16 minutos, mas o Navalcarnero refez a igualdade ainda na primeira parte, por Jaime, aos 30, na marcação de uma grande penalidade.

Na segunda parte, o espanhol Juan Esnáider, filho do ex-jogador com o mesmo nome que passou pelo FC Porto no início do século, 'bisou', aos 61 e 79 minutos, e garantiu o triunfo ao Nacalcarnero.

No Eibar, Kevin Rodrigues foi titular, Rafa foi lançado no arranque da segunda parte e Paulo Oliveira esteve ausente.

Antes, o Granada, com Domingos Duarte como suplente utilizado, foi ao campo do Málaga, do segundo escalão e com Orlando Sá a titular, vencer por 2-1, enquanto o Bétis, sem William Carvalho, também confirmou o favoritismo na casa do Sporting Gijon (2-0), igualmente da segunda divisão.

Em Barcelona, noutro duelo entre emblemas de primeiro e segundo escalão, o Osasuna assegurou o apuramento com um triunfo por 2-0 sobre o Espanyol.

Nos últimos dois encontros do dia, o Valência, com Thierry Correia e Gonçalo Guedes na equipa titular, venceu o Alcorcon (II Liga), por 2-0, enquanto o Tenerife (II Liga), com Bruno Wilson no "onze" inicial, foi derrotado em casa em casa pelo favorito Villarreal (1-0).

A terceira ronda da Taça do Rei de Espanha segue nos dias 20 e 21 de janeiro, com destaque para os embates Alcoyano-Real Madrid e Cornellà-FC Barcelona