Efeito Retegui: Itália tem mais dez argentinos na mira para a azzurra

Segundo escreve o Tuttosport, há mais dez jogadores argentinos com dupla nacionalidade cujo trajeto e evolução a seleção italiana acompanha ao pormenor. Um deles é Gianluca Prestianni, que foi associado ao Benfica

Depois do impacto imediato de Mateo Retegui na seleção da Itália, com dois golos em dois jogos, a federação transalpina analisa a possibilidade de chamar mais jogadores com dupla nacionalidade, oriundos da Argentina, e já tem uma lista com dez nomes.

Lucas Beltrán (River Plate), Nicolás Valentini (Boca Juniors), Nicolás Capaldo (Salzburgo), Pedro De La Vega (Lanús), Gianluca Prestianni (Vélez), Tomás Pozzo (Independiente), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), Gino Infantino (Rosario Central), Juan Sforza e Justo Gianni (Newell´s Old Boys), são os dez nomes que a federação de Itália acompanha de perto tendo em vista futuras convocatórias, de acordo com o Tuttosport. Prestianni, recorde-se, foi esta segunda-feira associado ao Benfica.

Refira-se que alguns dos dez jogadores mencionados já representaram a Argentina nas camadas jovens, mas ainda não o fizeram na seleção principal, abrindo a porta a uma chamada da Itália.

Nesta janela de jogos de seleções, a Itália chamou outro argentino com dupla nacionalidade, mas para os Sub-21: Bruno Zapelli.

Diz-se que na Argentina cerca de 40% da população tem ascendência italiana, pelo que muitos atletas profissionais têm apelidos italianos e assumiram, também, essa nacionalidade.