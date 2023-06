Efeito Messi: PSG perde 1,5 milhões de seguidores desde o adeus do argentino

Desde que a saída do astro argentino foi oficializada pelo PSG, no sábado, o campeão francês perdeu 1,5 milhões de seguidores no Instagram.

O efeito da saída de Lionel Messi já se faz sentir nas redes sociais do PSG, com o campeão francês a ter perdido 1,5 milhões de seguidores no Instagram desde que confirmou o adeus do astro argentino, no sábado.

Antes desse anúncio, o emblema parisiense contava com 70 milhões de seguidores na rede social, número que baixou esta segunda-feira para 68,5 milhões.

Messi vai deixar de ser oficialmente jogador do PSG no dia 30 de junho, data em que termina contrato, sendo que o seu futuro permanece uma incógnita, com a imprensa a admitir vários cenários, desde uma ida para a Arábia Saudita, onde se encontra Cristiano Ronaldo, um regresso a Barcelona ou uma experiência nos EUA.