Efeito Messi: após rumores, espanhóis descartam que Aguero vá deixar o Barcelona

Um dia depois dos rumores em torno de uma possível saída de Aguero, alegadamente dececionado com a partida de Messi, o jornal espanhol Mundo Deportivo garantiu que o argentino cumprirá o contrato no Barcelona.

A saída de Lionel Messi do Barcelona ainda está a ser digerida pelo mercado internacional. Não em vão, um verdadeiro "efeito dominó" é esperado com essa partida inesperada. Na sexta-feira, a estrutura do Barça estaria, de acordo com o programa espanhol La portería, abalada com a possível saída de Aguero. Este sábado, porém, os rumores foram descartados.

Fontes do internacional argentino consultadas pelo Mundo Deportivo negaram qualquer possibilidade de o avançado deixar a equipa catalã. Aguero estaria, sim, dececionado por não poder jogar ao lado de Messi no Barcelona, mas assinou há algumas semanas um contrato até 2023, após a saída do Manchester City.

Enquanto Aguero fica no Barça, o destino de Messi poderá ser o PSG. Um membro da família proprietária da equipa francesa publicou mensagem a garantir que o acordo está fechado.