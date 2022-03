Efeito Eriksen: Brandon Williams passou da fúria à felicidade em dois segundos

No jogo deste sábado entre Norwich e Brentford, a contar para a 28ª jornada da Premier League e que terminou com uma vitória dos visitantes por 1-3, existiu um momento que durou meros segundos mas que já se tornou viral nas redes sociais, com Brandon Williams e Christian Eriksen como protagonistas

Williams, lateral esquerdo do Norwich, foi derrubado em falta por Eriksen aos 39 minutos, algo que rapidamente provocou a raiva do jovem de 21 anos, devido à forma insistente como o dinamarquês já o vinha pressionando até esse momento.

O inglês estava pronto para pedir explicações ao adversário até que se apercebeu de quem se tratava, com a reação do jogador, a passar da fúria à felicidade em dois segundos, a ser um momento rapidamente partilhado em massa nas redes sociais.

Ora veja o lance em questão: