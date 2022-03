Edinson Cavani mais perto do regresso à Serie A

De acordo com a imprensa italiana, o Inter está interessado em contar com Edinson Cavani na próxima época

O jornal italiano La Gazzetta Dello Sport avança que o campeão italiano pensa em Cavani como uma alternativa ideal a Alexis Sánchez, que deverá abandonar o clube no mercado de verão.

O goleador do Manchester United termina contrato com os red devils em junho e poderá tornar-se desta forma num reforço a custo zero do Inter, que passaria a ser o terceiro clube italiano da carreira do uruguaio, após passagens de grande sucesso no Palermo, entre 2006 e 2010, e no Nápoles, nas três temporadas seguintes.

Cavani tem sido bastante fustigado por problemas físicos esta temporada, apresentando um saldo de dois golos em 17 jogos efetuados pelo Manchester United. Na época passada, apontou 17 golos e cinco assistências em 39 partidas.