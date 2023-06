A venda e consumo é considerado ilegal no Reino Unido. Na verdade, é proibido em quase toda a Europa, exceto na Noruega e Suécia.

No famoso vídeo no qual Grealish surge a pedir que Bernardo Silva continue no Manchester City, um dos momentos dos festejos dos novos detentores da Liga dos Campeões, há uma imagem capaz de colocar Ederson em maus lençóis.

Segundo a imprensa britânica, o guarda-redes brasileiro foi visto a consumir snus, uma substância aplicada debaixo do lábio, na gengiva e que liberta nicotina na corrente sanguínea. O problema é que a sua venda e consumo é ilegal no Reino Unido. Na verdade, é proibido em quase toda a Europa, exceto na Noruega e Suécia.

Snus é um tabaco moído e seco produzido na Suécia, que é depois vaporizado e recolhido em pequenas saquetas. O seu consumo tem sido associado a muitos futebolistas, como os casos recentes de Vardy e Lindelof.