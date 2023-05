Ederson usa as mesmas cuecas em todos os jogos: "Desde o tempo do Benfica"

Guarda-redes do Manchester City revelou a superstição que o acompanha já desde os tempos em que jogava no Benfica: usar a mesma roupa interior em todos os jogos da temporada.

Em entrevista à TNT Sports, o guarda-redes Ederson revelou que tem uma superstição bastante caricata. E que já vem do tempo em que representava o Benfica. O brasileiro do Manchester City usa as mesmas cuecas em todos os jogos da época.

"Tenho a superstição de usar as mesmas cuecas em todos os jogos. É sempre a mesma! O pessoal aqui em casa até sabe, já a deixa guardada no cantinho delas. É uma por temporada, porque desgasta muito. É desde o tempo do Benfica. No primeiro ano, foi assim: quando jogava, usava. E nos últimos oito anos ganhei sete títulos nacionais. Tem dado resultado!", atirou, entre risos, o guardião titular dos citizens.