Ederson substituído na convocatória do Brasil

Ederson foi substituído por Everson, guarda-redes do Atlético Mineiro, na convocatória da seleção brasileira

O guarda-redes do Manchester City está a recuperar de uma gastroenterite, motivo pelo qual não compareceu no primeiro treino do Brasil, que vai apenas cumprir calendário diante do Chile e da Bolívia na fase final do apuramento para o Mundial do Catar, onde já garantiu a presença.

Tite convocou Everson, guardião do Atlético de Mineiro para o lugar do ex-Benfica, que se tornou a terceira alteração forçada do selecionador brasileiro, que já se viu obrigado a desconvocar Raphinha, devido a um teste positivo à covid-19, e Gabriel Magalhães, que pediu para não ser chamado de forma a conseguir acompanhar o nascimento da filha.

O Brasil defronta em casa o Chile na noite de quinta-feira, às 23h30, antes de visitar a Bolívia na madrugada de dia 30 de março, às 00h30, para concluir a fase de qualificação sul-americana para o Mundial do Catar.