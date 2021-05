Éder Militão: reforço "de inverno", a memória de Pepe e uma certeza em Madrid

Central ex-FC Porto vive o melhor momento desde a chegada ao clube "merengue" e encanta a imprensa do país vizinho.

Se há um jogador em absoluta estado de graça no Real Madrid é, por estes dias, Éder Militão. O central que os "merengues" contrataram ao FC Porto em 2019, a troco de 50 milhões de euros, tardou em afirmar-se, mas agora, parece tê-lo conseguido em pleno.

O brasileiro, de 23 anos, abriu caminho à vitória sobre o Osasuna no sábado, com um golo já aos 76 minutos, que manteve bem vivas as esperanças do Real no título. Foi apenas o último capítulo numa série muito positiva do jogador no clube da capital espanhola, que abre caminho a uma certeza: Militão passou a ser "indiscutível", escreve o diário As, este domingo.

O ex-dragão foi sabendo aproveitar a indisponibilidade alternada de Varane e Sergio Ramos e converteu-se num autêntico "reforço de inverno" para os "madridistas", como assinala a publicação do país vizinho, que se mostra surpreendida com a evolução evidenciada por Éder Militão.

A dificuldade em manter a regularidade mostrada ao serviço do FC Porto levantou várias dúvidas entre os adeptos na primeira época do defensor no clube do Santiago Bernabéu, ainda mais atendendo ao valor que o Real pagou pelo seu passe, mas estas parecem agora desvanecer. E o As até lembra Pepe.

"A sua passagem pelo FC Porto, um clube-ponte para muitos sul-americanos que acabam por triunfar na Europa e de onde também chegou Pepe, e os cinco golos que marcou na sua temporada pelos dragões 'escudavam' a sua contratação", refere o diário espanhol.

Em termos estatísticos, Militão leva 16 jogos oficiais realizados pelo Real Madrid em 2020/21, nos quais apontou dois golos. Dois anos depois de assinar, este parece ser o "verdadeiro" arranque do central no colosso europeu.