Eden Hazard volta a ser operado

No seu site oficial, o Real Madrid informou que o jogador vai ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias.

Eden Hazard tem passado por momentos de verdadeiro tormento desde que ingressou no Real Madrid em 2020. Pelos merengues, o jogador nunca alcançou o nível que o tornou o melhor jogador da Premier League ao serviço do Chelsea e, sobretudo, passou por sucessivas lesões ao longo destas três épocas em que representou o clube da capital espanhola.

No site do Real Madrid, a formação de Chamartín informou que Eden Hazard "vai ser operado nos próximos dias para retirar a placa de osteossíntese do perónio direito". O ano passado, o avançado belga quis passar por uma cirurgia porque não se sentia confortável com a placa, mas os dirigentes madrilenos entendiam que essa não era a melhor altura para a operação, participaram no processo de decisão referente à situação e Hazard recuou com a ideia. Contudo, uma vez que a preocupação e o desconforto não desapareceram, a intenção de se avançar com a cirurgia ganhou força nos últimos tempos, novamente partindo de um pedido do camisola sete, o qual foi desta vez aceite por parte do Real.

Internacional pela Bélgica em 116 ocasiões, Eden Hazard está com 31 anos e, na presente temporada, soma 27 jogos (22 pelo Real Madrid e cinco pela seleção dos "diabos vermelhos"), dois golos e três assistências.