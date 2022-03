"Eden Hazard tornou-se numa autêntica cheerleader de 24 milhões por ano"

Eden Hazard, jogador do Real Madrid

Considerações do jornal belga "HLN" sobre o médio do Real Madrid.

Eden Hazard chegou ao Real Madrid proveniente do Chelsea, em 2019, como estrela. No entanto, o internacional belga não foi além dos 22 jogos na primeira época ao serviço do emblema "merengue", tendo na segunda ficado pelas 21 partidas disputadas.

Com muitas lesões à mistura, o médio leva 22 jogos realizados esta temporada, num total de 880 minutos, com apenas um golo e duas assistências. Desta forma, o aproveitamento de Hazard tem sido bastante questionado e, na Bélgica, não deixam passar o momento do jogador em branco.

"Impressões de um homem invisível em Madrid: como Eden Hazard se tornou numa autêntica cheerleader de 24 milhões por ano", começa por escrever o jornal "HLN".

"O seu momento no Real Madrid já passou há muito tempo. O ativo mais caro da história do Real é hoje um homem invisível que vale mais de 100 milhões de euros", concluiu.

Estas considerações surgem depois de o seu irmão, Kylian Hazard, falar sobre a situação de Eden, naquilo que foi considerado como um atirar "de toalha ao chão". "O Eden já fez a sua carreira. Está bem onde está, a família sente-se bem ali. Tem contrato até 2024 e penso que vai esperar até lá", afirmara.