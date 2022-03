EA Sports retira seleção e clubes russos do FIFA22

A EA Sports explica que segue o caminho tomado pela FIFA e UEFA.

A EA Sports anunciou esta quarta-feira que vai remover a seleção da Rússia, bem como os clubes russos, de todos os seus produtos, incluindo o FIFA 22.

A plataforma de jogos eletrónicos explica que a decisão se baseia na "solidariedade" com o povo ucraniano e no apelo á paz e ao fim da invasão da Ucrânia. As equipas russas presentes no jogo FIFA 22 são CSKA, Spartak e Lokomotiv, três equipas de Moscovo.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 836 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.