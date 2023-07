"É uma vergonha que Mbappé se comporte assim quando ganha 300 milhões"

A forma como Mbappé comunicou que não vai renovar contrato com o PSG e a recente entrevista que deu com críticas ao clube está a criar polémica e a gerar reações negativas quanto ao comportamento do francês.

O antigo futebolista e agora treinador Paolo Di Canio é mais uma figura de futebol que critica Kylian Mbappé pelo comportamento do avançado nos últimos tempos. Há algumas semanas, o internacional francês anunciou que não vai renovar o contrato (termina em 2024), "obrigando" o clube a vender agora para evitar uma saída a custo zero; No sábado, numa entrevista à France Football, também fez críticas aos parisienses, o que terá deixado alguns companheiros de equipa descontentes.

Em declarações à televisão Sky Sport Italia, o antigo jogador de West Ham e Lázio, entre outros, acusa Mbappé de não respeitar o PSG e os adeptos.

"Podemos julgar os erros do PSG, digo-o sinceramente, mas também temos de falar da indecência do rapaz. Aproveitou-se da situação há um ano e agora está a fazer o mesmo, ameaçando sair a custo zero no próximo ano. É uma vergonha que Mbappé se comporte assim quando 200 ou 300 milhões de euros. Os adeptos, o clube e a honra não se podem comprar nem com dois mil milhões de euros. Ele não respeita nada disso", afirmou o italiano.