"É uma pena que James Rodríguez não tenha jogado no Barcelona"

Xavi admitiu que adoraria ter visto o antigo criativo do FC Porto com as cores blaugrana.

Xavi, treinador do Barcelona, admitiu na quarta-feira, num evento promocional da LaLiga, que adoraria ter visto James Rodríguez a jogar no gigante catalão.

"James é capaz de marcar golaços tremendos a partir de distâncias curtas e largas. Tem um pé esquerdo priveligiado. É uma pena que tenha jogado no Real Madrid e não no Barcelona", lamentou o treinador blaugrana.

O antigo criativo do FC Porto representa atualmente os gregos do Olympiacos, que o contrataram ao Al-Rayyan, do Catar, no verão passado. Leva dois golos e outras tantas assistências em oito jogos disputados esta época.

De resto, James esteve vinculado ao Real Madrid entre 2014 e 2020, mas apenas foi utilizado nas primeiras três temporadas e na de 2019/20, com um empréstimo de dois anos ao Bayern pelo meio.