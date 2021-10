"É uma fantasia esperar que Mbappé e Haaland assinem pelo Newcastle"

A opinião de Jamie Carragher, antigo internacional inglês.

Jamie Carragher, antigo internacional inglês, não acredito no sucesso, pelo menos imediato, do Newcastle, clube com novos proprietários e apostado em grandes voos. Na coluna que assina no jornal "The Telegraph", o antigo defesa, que fez toda a carreira no Liverpool, fez mesmo uma comparação com o Chelsea.

"Não pode ser comparado com Abramovich. O Chelsea, antes da compra, ganha a FA Cup [Taça de Inglaterra], com jogadores como Zola, Gullit e Desailly, atraídos pela vida em Londres. O objetivo era dar o passo seguinte e ganharam a Premier League em dois anos, mas já se classificavam para a Liga dos Campeões com jogadores de classe mundial", observou.

"As estrelas só irão para o Newcaslte quando virem êxitos. Nem o Declan Rice se sentiria tentado a deixar o West Ham pelo Newcastle. É indiferente quanto vai gastar em janeiro. O Newcastle está a 18 meses de estar onde se encontra o West Ham, competindo na Europa e combatendo o top 6. É uma fantasia esperar que Kylian Mbappé ou Haaland assinem pelo Newcastle. Nunca vão deixar a Champions e todos os potenciais recordes que possam alcançar por um projeto a longo prazo. Sim, há dinheiro, mas há clubes já na elite que também podem pagar o mesmo", completou.