É uma das sensações da época e garantem que fechou a porta ao Barcelona

Karim Adeyemi tem brilhado ao serviço do Salzburgo.

Karim Adeyemi tem sido uma das sensações da atual temporada. O avançado alemão de 19 anos tem brilhado a grande altura com a camisola do Red Bull Salzburgo, da Áustria, com 15 golos apontados em 26 jogos realizados até ao momento.

Não estranha, por isso, que seja associado a alguns dos principais clubes europeus, entre eles o Barcelona, Ora, no que toca ao clube catalão, a Sky Sports adianta que Adeyemi recusou a possibilidade de rumar ao clube catalão, que estaria disposto a colocar 40 milhões de euros em cima da mesa.

Segundo a mesma informação o atacante pretende seguir a carreira ao serviço do Dortmund, onde a saída de Haaland, mais tarde ou mais cedo, parece certa.