É uma das figuras da Lázio, saiu mais cedo do jantar e a relação está azeda com Sarri

Imprensa italiana até admite que o clube opte pela transferência de Milinkovic-Savic.

A Lázio venceu por 3-1 o Génova, na passada jornda do campeonato, mas nem tudo são rosas no clube de Roma. Segundo conta a imprensa italiana, nomeadamente o "Il Messaggero", a relação está azeda entre o treinador Maurizio Sarri e Sergej Milinkovic-Savic, uma das figuras da equipa.

De acordo com a publicação, o médio sérvio deixou mais cedo um jantar destinado a assinalar a época natalícia, numa atitude que o técnico não digeriu da melhor forma, considerando-a "arrogante", conforme revelam em Itália. Terá sido mais um episódio a beliscar o relacionamento entre o futebolista e o emblema transalpino.

A imprensa daquele país recorda igualmente umas palavras do presidente Claudio Lotito sobre o jogador, cuja transferência num futuro próximo até é tida como possível. "Não o vendi por 140 milhões porque dei a minha palavra a Inzaghi (ex-treinador da Lázio). Não me interessa o dinheiro, quero respeito e compromisso", disse então o líder máximo do clube.

Milinkovic-Savic, 26 anos, está na Lázio desde 2015/16 e nesta época leva cinco golos em 23 jogos realizados. O conjunto italiano é, recorde-se, o adversário do FC Porto no play-off da Liga Europa.